Corsa Champions Dea | trappola a Cagliari

(Di domenica 7 aprile 2024) L’Atalanta, sesta in classifica con 50 punti, alle 18 è di scena aper la terza partita in otto giorni (in un ciclo di nove gare in ventotto giorni). Oggi la trasferta in Sardegna, giovedi quella a Liverpool, ma il mantra della Dea è sempre lo stesso: la partita da giocare è quella più importante. Alla successiva ad Anfield Road i nerazzurri penseranno solo da domani. Oggi testa solo al. E senza turnover. Nel senso che gioca chi sta meglio dopo le due gare di Napoli e Firenze. Rispetto alla semifinale di mercoledì contro la Fiorentina cambierà poco dalla trequarti in giù. L’unico assente è Scalvini (sarà fermo quasi tutto aprile dopo la lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro subita a Napoli), ma dietro la coperta è lunga con lo svedese Hien, titolare ormai da cinque gare consecutive, che dovrebbe ...