Cornaredo | maxi operazione antidroga | smantellata la rete dei pusher “delle merendine”

(Di domenica 7 aprile 2024)- Nascondeva i panetti di hashish negli involucribarrette di Snickers e Mars, le infilava in uno zainetto o nelle tasche del giubbotto in modo da eludere i controlliforze dell'ordine e le consegnava alla suadi spacciatori. Un 19enne diè stato arrestato dagli agenti del comando unico di polizia locale Nerviano-Pogliano al termine di una complessa indagine durata alcuni mesi. Complessivamente nella sua abitazione e in garage sono stati rinvenuti e sequestrati 2,8 Kg di hashish oltre che a due bilancini di precisione. L'indagine era partita nel mese di Novembre 2023, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della polizia locale di Nerviano aveva fermato in piazza della Repubblica a Pogliano milanese un minorenne mentre cedeva una dose di hashish. Con sè aveva ...