Copenaghen | la fine di un' epoca per Christiania chiamata Pusher street dai fricchettoni di tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 7 aprile 2024) Poche ore fa i residenti della comunità hippy autogestita “”, nel cuore di, hanno iniziato a smantellare la “” celebre (in particolar modo) per la vendita di marijuana. La compravendita di essa, illegale per uso ricreativo in Danimarca, qui è tollerata da un cinqua