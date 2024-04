Copa del Rey 2023 24 | fa festa l’Athletic Bilbao | Mallorca battuto ai rigori e trofeo che torna nei Paesi Baschi dopo 40 anni

(Di domenica 7 aprile 2024)vince ladel Rey/24, battendo in finale ai calci di rigore ilper 5-3. Fannodunque i tifosi, cheno ad alzare la coppa a distanza di 40dall’ultima volta,aver perso nelle ultime 5 finali conquistate. Si tratta delladel Rey numero 24 per i Leones, che pongono così fine a un digiuno che sembrava interminabile. All’Estadio de la Cartuja la gara si è conclusa sul punteggio di 1-1, poi dal dischetto gli uomini di Valverde hanno trovato maggior precisione, sfruttando gli errori della formazione di Aguirre. A passare in vantaggio è stata la formazione isolana, che ha sbloccato la gara21 minuti con Dani Rodriguez. ...

