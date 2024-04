Conviene vendere i BOT prima della scadenza? La risposta è inaspettata

(Di domenica 7 aprile 2024) Se i BOT hanno un rendimento positivo possono essere vendutiper risparmiare sulle imposte? Ecco la verità. I BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) sono titoli di Stato italiani a breve termine emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e hannodi 3, 6 o 12 mesi. Si possonoi BOT in anticipo? – informazioneoggi.itSi tratta di prestiti concessi allo Stato, con la promessa di un rimborso alla fine del termine prestabilito. L’obiettivorio dei BOT è, infatti, finanziare il debito pubblico statale. Poiché sono garantiti dallo Stato e hanno durata breve, vengono considerati una tipologia di investimento molto sicura. Per tale motivo, però, il loro rendimento è abbastanza limitato rispetto ai prodotti di durata maggiore oppure emessi da altri ...

Boom del Btp valore , la terza edizione chiude con un collocamento di 18,32 miliardi. Ma non pos sono essere sottovalutati alcuni rischi. Ci sono diversi aspetti che bisogna tenere in... (ilmessaggero)

Mutuo fisso o variabile Perché sta arrivando il momento di comprare casa a rate (con l’effetto Bce): i calcoli - Comunque più convenienti rispetto agli indici per il tasso variabile. Chi ha però intenzione di scommettere sul ribasso dei tassi può con una certa tranquillità puntare sul tasso variabile: in parte ...corriere

Non sappiamo ancora se la privatizzazione di Poste Italiane Conviene - Finora il governo non ha dato informazioni chiare sull'operazione: la vendita di alcune quote servirà a ridurre il debito pubblico, ma porterà allo Stato anche minori dividendi ...ilpost