Contrastare la disinformazione la sopravvivenza della democrazia Parlano Caligiuri e Pagani

(Di domenica 7 aprile 2024) Larappresenta oggi una minaccia. Albertoe Marioesplorano a fondo il tema nel loro libro, intitolato “Disinformare: ecco l’arma. L’emergenza democratica ed educativa del nostro tempo” (Rubbettino). Il volume indaga una guerra – che ha come bersaglio l’Occidente – basata su tattiche sofisticate e multiformi volte a sfruttare le vulnerabilità delle democrazie liberali. In questo contesto, l’educazione emerge come strumento di difesa e l’Intelligence disciplina utile a rafforzare la resilienza e la sicurezza del Paese. Ne abbiamo parlato con i due autori, con una intervista doppia. Guerra dell’informazione, l’analisi di. Si dice che la prima vittimaguerra sia sempre la verità… Le narrazioni bugiarde informano, in senso letterale, perché plasmano l’opinione ...