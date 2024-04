Contrada San Martino Investitura e festa C’è già aria di Palio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Cerimonia di, ieri pomeriggio, per la reggenza delladi San. La cerimonia si svolta, per la parte strettamente religiosa, nella chiesetta dedicata al santo di Tours patrono di questa parte della città e successivamente nel cortile del Museo Sutermeister. La Reggenza diè composta dalla gran priore Cristina Moretti, dal capitano Davide Barone e dalla castellana Federica Canton. Una reggenza “esperta”: per Moretti e Barone è il quarto anno in cui assolvono il compito di rappresentare la. Dopo il giuramento dei reggenti c’è stata l’ufficialità dei vari altri incarichi di: Luca Barlocco è vice gran priore, Daniele Cerana scudiero, Marida Cattaneo gran dama, Benedetto Negri gonfaloniere. Quindi la cerimonia è proseguita con ...