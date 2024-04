Conte rispolvera la strategia del partito di Bibbiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 aprile 2024) Tra alti e bassi, il presidente del M5S non hai mai smesso di marcare la differenza con il PD di Elly Schlein e nelle ultime due settimane questadi posizionamento morale, che ricorda quella diche in termini di audience diede enorme visibilità al M5S, sta portando a Giuseppemolte più interazioni digitali. Dall'8 marzo al 6 aprile le menzioni digitali di Schlein esono quasi le stesse, 25.400 per la segreteria dem, 25.900 per il leader pentastellato. La forbice invece si allarga sulle interazioni, metro del coinvolgimento degli utenti, 180.000 per Elly Schlein e 213.00 per Giuseppe, a riprova che i due pubblici che si interessano ai loronuti rimangono bolle distanti e alternativi.