Con la vittoria a Monza il Napoli di Calzona torna a vedere l’Europa

(Di domenica 7 aprile 2024) Gol e spettacolo all’U-Power Stadium di. La squadra di casa la sblocca al 9? grazie ad una rete di testa, su cross dell’ex Zerbin. Ma nella ripresa ildisi scatena, arriva il pareggio di Osimhen (55?) con uno stacco imperioso e due strepitose marcature di Politano e Zielinski (57? e 61?). Un minuto dopo Colpani la riapre con il mancino, ma Raspadori (entrato da pochissimo al posto di Kvara) mette dentro di sinistro e chiude la partita sul 4-2 per i campioni d’Italia in carica. Grazie allaildi, supera la Lazio e tiene lontani i brianzoli di Palladino.

Max Verstappen torna alla vittoria dopo il ritiro nel GP di Australia e porta a tre i successi in questo inizio di stagione su quattro gare disputate. Il suo è stato un vero dominio, sempre al... (ilmessaggero)

Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix 2024. Il Campione del Mondo ha attaccato in solitaria quando mancavano 59 chilometri al traguardo, piazzando una micidiale rasoiata lungo il settore ... (oasport)

