Con la Kia Sorento si torna al Diesel

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 7 aprile 2024) La Kiasi aggiorna a quattro anni dal lancio e, seguendo le richieste del mercato, reintroduce la motorizzazioneche in questa generazione non era disponibile in Italia. Ma prima di scoprire le caratteristiche del nuovo propulsore diamo un'occhiata al design, scoprendo che i cambiamenti maggiori interessano la parte frontale, quasi completamente ridisegnata. Partiamo dal design Nella vista laterale e quella posteriore, invece, ci vuole un occhio attento per scorgere le modifiche, che si concentrano rispettivamente nei cerchi in lega - disponibili da 17 a 20 pollici - e nella parte bassa del paraurti. In generale la Kiaha un aspetto imponente e non potrebbe essere diversamente visti i 4,81 metri di lunghezza; queste dimensioni generose hanno permesso di ricavare tre fili di sedili, con l'ultima che porta il ...