Come sta Lennard Kämna dopo la caduta | il tedesco lascia la terapia intensiva

(Di domenica 7 aprile 2024) Ci sono novità importanti sulle condizioni di. Il corridoredella BORA – hansgrohe era stato coinvolto giorni fa in un incidente stradale, mentre si stava allenando a Tenerife. Stando a i primi accertamenti, il conducente di un’auto ha svoltato verso sinistra, nella corsia occupata in quel momento dal teutonico, portando allo scontro. Ricoverato presso la struttura ospedaliera della città spagnola,era stato ricoverato in. Nelle ultime ore sono arrivate notizie positive in questo senso. Il 27enne hato infatti la citata, dal momento che le sue condizioni si sono stabilizzare, venendo trasferito a un altro reparto dell’ospedale. Si parla di lesioni nella zona del ...