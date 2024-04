Come sta Gianni Petrucci | notte tranquilla | gli ultimi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024) Tutta l’Italia del basket ha vissuto un grosso spavento ieri sera dopo la diffusione della notizia del coinvolgimento diin un brutto incidente stradale. L’auto su cui viaggiava il Presidente della Federbasket, in compagnia della moglie, è finita in una scarpata, causando non poche conseguenze ae consorte. Nella serata di ieri è arrivato il primo aggiornamento rassicurante sulle condizioni di, fuori pericolo.staQuesta mattina è stato diffuso un nuovo bollettino medico sulle condizioni di, che ha passato una. Secondo quanto si apprende dall’ospedale San Camillo Forlanini di Roma,“ha trascorso una ...