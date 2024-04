(Di domenica 7 aprile 2024) Sono già iniziati i lavori e, anche grazie alla tecnologia, la località valtellinese si candidacentro ideale per gli allenamenti in altura

Come Livigno si prepara per le Olimpiadi 2026 - Sono già iniziati i lavori e, anche grazie alla tecnologia, la località valtellinese si candida Come centro ideale per gli allenamenti in altura ...wired

Salvini sfuma i toni e cede ai governatori: prevale il modello Bossi - I quadri del Carroccio al museo dell’Auto di Torino a discutere di autonomia: più attenzione al portafogli, meno sicurezza e migranti ...ilsecoloxix

Chiusura degli impianti sciistici in Lombardia: il saluto alla neve tra 6 e 7 aprile tra eventi, menù stellati in quota - Ultima chiamata per Bormio, Cima Piazzi e Santa Catenina, mentre al Tonale e sul Presena le sciate proseguono. A Livigno sport e gastronomia con «Sunrise Matias». In Valfurva collettivo di chef al lav ...milano.corriere