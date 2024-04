Come giocare ai giochi PS5 su PC o TV senza console

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 7 aprile 2024) LaSony PlayStation 5 (che chiameremo brevemente PS5) ha davvero conquistato tutti, anche gli utenti che non giocano molto spesso ma che hanno provato ad accaparrarsi comunque una dellepiù desiderate, nonostante le scorte limitate ed il prezzo elevato. Grazie ai servizi cloud ed agli abbonamenti è possibileaidella PS5 (o almeno ad una parte di essi) anchela, beneficiando comunque della grafica da urlo e di tutti i vantaggi dellaSonypossederla fisicamente! LEGGI ANCHE: Videoin streaming con il Cloud Gaming, migliori servizi 1) PlayStation Plus Premium Se vogliamoad una selezione didisponibili per PS5 anche ...