Colpaccio del Cagliari | ribaltata 2-1 l' Atalanta nel finale

(Di domenica 7 aprile 2024) Un gol di Viola a due minuti dal 90' regala alun successo d'importanza fondamentale in chiave salvezza. All'Unipol Domus i sardi ribaltano l'2-1 con il gol del numero 10 entrato dalla panchina, dopo che Augello era riuscito a render nullo il momentaneo vantaggio di Scamacca. La squadra di Ranieri sale a 30 punti e vola a +4 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Gasperini restano fermi a quota 50 ad otto lunghezze di distanza dal quarto posto del Bologna e a -5 dalla Roma (anche se hanno una gara da recuperare). Poco meno di un quarto d'ora sul cronometro e i bergamaschi vanno avanti grazie alla fiammata di Scamacca, che si avventa su un cross basso di Lookman dalla sinistra e con un tocco morbido anticipa Scuffet firmando l'1-0 ospite. I ritmi della partita comunque non sembrano decollare, ma con il passare dei ...

L’ Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista ai Mondiali 2024 di Curling maschile, che andranno in scena sul ghiaccio di Schaffhausen ( Svizzera ) dal 30 marzo al 7 aprile. La ... (oasport)

La Cremonese apre L’anticipo di Serie B con una vittoria di misura contro il Bari per 0-1 che riporta il club grigiorosso al secondo posto a 59 punti in attesa dei risultati di oggi delle dirette ... (sport.quotidiano)

Rugby: Nella Serie A Elite Cup Colpaccio di Mogliano a Colorno - Si è conclusa la sfida dell’Élite Cup di rugby che vedeva affrontarsi il Colorno e il Mogliano, in quella che era la partita valevole per la settima giornata del torneo. E ancora una volta i padroni d ...oasport

Colpaccio del Cagliari, ribaltata l'Atalanta 2-1 - La squadra di Ranieri sale a 30 punti e vola a +4 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Gasperini restano fermi a quota 50 ad otto lunghezze di distanza dal quarto posto del Bologna e a -5 da ...agi

Colpaccio Fermana - SERIE C - Vittoria clamorosa in casa della Torres seconda, nel primo tempo non dato un gol regolare ai sardi di Tommaso Bocci La Fermana scaccia gli spettri della retrocessione diretta, per via sì di ...youtvrs