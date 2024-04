Colleferro All’asilo Coccogrillo “impellenti lavori di manutenzione” impediranno l’accesso ai bambini non residenti a Segni I genitori chiedono aiuto…

Valle del Sacco, a Colleferro discarica ‘al contrario’ per la messa in sicurezza del sito Arpa 2 - Colleferro (Roma) – Una discarica per rifiuti pericolosi ma “al contrario”. Perché qui i rifiuti già ci sono. Sarà messo in sicurezza così il sito denominato Arpa 2 (perché ha la forma dello strumento ...dire

Napoli, tre furti in una settimana in un asilo a Casandrino: istituto chiuso da giovedì, incerta la riapertura - A seguito di tre furti in un asilo a Casandrino, in provincia di Napoli, la struttura è stata chiusa. Incerta la data di riapertura.tag24