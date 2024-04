(Di domenica 7 aprile 2024) Per fermare l’invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per toscani e italiani che mettono a rischio la salute dei cittadini e il futuro dell’agroalimentare tricolore, glie glilasciano le proprie aziende per presidiare il valico delinsieme alle forze dell’ordine L'articolo proviene da Firenze Post.

Coldiretti, importazioni: agricoltori e allevatori al Brennero per tutelare il Made in Tuscany - Per fermare l’invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per toscani e italiani che mettono a rischio la salute dei cittadini e il futuro dell’agroalimentare tricolore, gli agricoltori e gli ...firenzepost

AgriVarese celebra l’agricoltura e premia i fiori: Coldiretti promuove la tutela del Made in Italy - Carmine Mongillo trionfa nel concorso florovivaistico 2024, di grande importanza le aziende Coldiretti e Campagna Amica ...laprovinciadivarese

Grande successo per AgriVarese con migliaia di persone ai Giardini Estensi e centro cittá - Tra i momenti centrali, la premiazione del concorso Balconi Fioriti, alle 11.30 presso lo stand istituzionale di Coldiretti all’ingresso dell’expo: non facile la scelta per la commissione di giuria, ...varese7press