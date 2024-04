Codice | Cacciatore | la recensione | una premessa non nuova

(Di domenica 7 aprile 2024) Il film:, 2024. Regia: Mandla Dube. Cast: Connie Chiume, Bonko Khoza, Nicole Fortuin, Connie Ferguson. Genere: Thriller, Azione. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix.Trama: L’Intelligence presidenziale (PIA) insegue furiosamente Zuko Khumalo per l’immensa distesa dell’Africa meridionale, mentre sfreccia su una motocicletta rubata per procurarsi informazioni in grado di distruggere il governo. Il PIA pensa che la cattura sia facile, in fondo Zuko è un semplice operaio, ma non conoscono il suo passato. E questo gli costerà caro.A chi è consigliato: a tutti gli appassionati dell’action. Mandla Dube è probabilmente uno dei pochi registi in circolazione capaci di raccontare il Sudafrica attraverso il genere, spaziando tra l’action e il thriller politico, e soprattutto intercettando un modo di fare ...

