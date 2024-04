Cittadella degli Archivi Porte aperte all’Art week con opere contemporanee

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Apre oggi la mostra collettiva “Wandering out into this great unknown” ideata e organizzata dall’associazione culturale Isorropia Homegallery, con la partecipazione di Ribot Gallery, presso ladi Milano (alle 17), in via Gregorovius 15. Il progetto espositivo, all’interno del palinsesto della Milano Arte a cura di Domenico de Chirico, riuniscedi quattro artisti contemporanei: Olivia Bax, Michele Bubacco, Bénédicte Peyrat e Davide Serpetti. “Wandering out into this great unknown” si discosta dai processi scultorei ordinari, spingendosi dentro e fuori dal modellato. È possibile infatti trovare le sculture fatte di pieni e di vuoti di Oliva Bax (Singapore, 1988, vive e lavora a Londra) che stimolano lo spettatore ad indagare più da vicino così da poter ...