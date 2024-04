Cinque Comuni in sospeso La Corte dei Conti può dire | | Restituite 540mila euro

(Di domenica 7 aprile 2024) Ci sonoin bilico per icremaschi che avevano ottenuto i ristori straordinari dalla Regione per il ripristino urgente degli edifici scolastici danneggiati dalla devastante gradinata del 25 luglio 2023. Pianengo (330mila), Ricengo (159mila), Rivolta d’Adda (25mila), Offanengo (16mila) e Casaletto Vaprio (7mila) corrono il rischio di dover restituire alla Lombardia quanto ricevuto per rendere agibili asili e scuole. A livello lombardo sono sette i milioni sotto la lente dei giudici e 75 ibeneficiari della misura di somma urgenza. È attesa a giorni la decisione definitiva dei giudici delladeisul ricorso avanzato dal Comune di Milano contro il Pirellone reo, secondo l’Amministrazione Sala, di aver destinato fondi ...

