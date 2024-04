(Di domenica 7 aprile 2024) Pechino, 07 apr – (Xinhua) – Lediinsono aumentate del 6,76% su base annua neiduedell’anno, come mostrato dai dati del settore. Circa 2,89 milioni disono stati commerciati nel Paese nel periodo gennaio-febbraio, con un valore totale delle transazioni che si e’ avvito ai 195,93 miliardi di yuan (circa 27,62 miliardi di dollari), secondo la China Automobile Dealers Association. Durante il periodo, 154.200a nuova energia (NEV)sono stati scambiati a livello nazionale , indell’83,3% su base annua. Solo nel mese di febbraio, 64.700 NEVsono stati scambiati nel Paese, in ...

Tianjin , 07 apr – (Xinhua) – La citta’ portuale settentrionale cinese di Tianjin ha registra to un forte aumento delle sue vendite al dettaglio durante la vacanza di tre giorni delle Festa di Qingming ... (romadailynews)

Tianjin , 07 apr – (Xinhua) – La citta’ portuale settentrionale cinese di Tianjin ha registra to un forte aumento delle sue vendite al dettaglio durante la vacanza di tre giorni delle ... (romadailynews)

Pechino, 07 apr – (Xinhua) – Le vendite di veicoli usati in Cina sono aumentate del 6,76% su base annua nei primi due mesi dell’anno, come mostrato dai dati del settore. Circa 2,89 milioni di ... (romadailynews)

Chi è Diane Wang, la signora dell’e-commerce cinese - È una delle imprenditrici tech più importanti della Cina. Dopo aver lavorato in Microsoft e Cisco ha cofondato Joyo poi venduta ad Amazon. E ora è a capo di DHgate.com. La storia di Diane Wang.lettera43

Cina: vendite veicoli usati in aumento nei primi 2 mesi del 2024 - Pechino, 07 apr - (Xinhua) - Le vendite di veicoli usati in Cina sono aumentate del 6,76% su base annua nei primi due mesi dell'anno, come mostrato dai ...romadailynews

Cina: Tianjin registra boom di vendite durante la vacanza di Qingming - Tianjin, 07 apr - (Xinhua) - La citta' portuale settentrionale cinese di Tianjin ha registrato un forte aumento delle sue vendite al dettaglio durante la ...romadailynews