Cina | uccelli rari avvistati in una zona umida nella Mongolia Interna

(Di domenica 7 aprile 2024) Hohhot, 07 apr – (Xinhua) – Sei moriglioni di Baer, una specie di anatra tuffatrice a rischio grave, sono stati recentementeper la prima voltacontea di Dengkou della regione autonoma della, nel nord della. Una specie sotto protezione di stato di prima classe in, le anatre sono state avvistate durante un pattugliamento della polizia in unasezione di Dengkou del fiume Giallo. Il moriglioni di Baer abita principalmente ine Bangladesh. L’avvistamento dell’anatra indica notevoli miglioramenti dell’ecosistema delle zone umideregione, hanno dichiarato le autorita’ locali. (Xin) Agenzia Xinhua

Un nuovo "albero della vita" per tutti gli uccelli viventi - È il risultato di dieci anni di studi genomici su centinaia di specie che hanno ribaltato alcune idee precedenti sulle relazioni tra gli uccelli, fatto emergere quando sono comparse molte specie di qu ...lescienze

Il caso di influenza aviaria in un umano contagiato da un bovino - È successo in Texas dopo un probabile doppio salto di specie del virus, ma i rischi per la popolazione in generale sono ancora bassi ...ilpost

Cina: “appassionati di uccelli” sfidano monti innevati di Khingan a nord-est - Pechino, 03 apr - (Xinhua) - Nelle montagne innevate di Khingan, nella Cina nord-orientale, uno gruppo di appassionati di uccelli, come Li Chen, 57 anni, ...romadailynews