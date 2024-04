Cina | ricercatori cinesi sviluppano una nuova fibra luminosa intelligente

(Di domenica 7 aprile 2024) Pechino, 7 apr. (Adnkronos/Xinhua) – Un gruppo di ricerca cinese ha sviluppato un nuovo tipo diin grado di emettere luce e generare elettricità senza essere collegata alla presa di corrente. Laintegra funzioni tra cui la raccolta di energia wireless, la percezione e la trasmissione delle informazioni e può essere trasformata in tessuti in grado di realizzare la comunicazione uomo-computer. Lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista Science, dovrebbe cambiare il modo in cui le persone interagiscono con l’ambiente e tra loro, ed è di grande importanza per l’applicazione dei tessuti intelligenti.I dispositivi indossabili intelligenti sono diventati parte della vita quotidiana e svolgono un ruolo importante nel monitoraggio sanitario, nella telemedi, nell’interazione uomo-computer e in ...

