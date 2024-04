(Di domenica 7 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Il caldo anomaloscorseha accorciato i tempi dell’agricoltura pugliese. A pochi giorni dalla fine dell’inverno, nel nord Barese le prime ciliegie stanno arrivando con undi qualche settimanaal: il primo staccociliegie è previsto per domenica e saranno pronte per il consumo a metà aprile, invece che a maggio. Parte dunque con prospettive ottimistiche la campagna cerasicola di Op Agritalia, organizzazione di produttori pugliesi. “Si prospetta un’ottima campagna” dice Michele Laporta, presidente di Op Agritalia. “Quest’anno la stagione parte con un netto, complice soprattutto il clima favorevole. In ogni caso dipenderà tutto dall’andamento climatico dei prossimi ...

Ciliegia: da oggi in Puglia la raccolta delle primizie In anticipo di alcune settimane rispetto al solito - “Si prospetta un’ottima campagna” dice Michele Laporta, presidente di Op Agritalia. “Quest’anno la stagione parte con un netto anticipo, complice soprattutto il clima favorevole. In ogni caso ...noinotizie

Fioritura dei ciliegi: cos'è l'Hanami e dove ammirarlo in Italia - Dove si possono ammirare in Italia gli alberi di ciliegio in fiore I giapponesi chiamano Hanami l’arte di godere e assistere della bellezza dei fiori, in particolare di quelli di ciliegio, i sakura.quotidiano

De Tomaso, il giornalista che studia da sindaco - Il giornalista Giuseppe De Tomaso, ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno annuncia la sua candidatura a sindaco di Turi ...quotidianodelsud