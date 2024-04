Ciclo di lezioni sul risparmio energetico per i bambini di elementari e medie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024)diper le scuole di Cinisello Balsamo. L’iniziativa è stata proposta dalla società Siram, che si è aggiudicata un appalto per il servizio integrato energia in città, e prevede corsi formativi della durata di 8 ore per insegnare ai ragazzi come prendersi cura dell’ambiente. Tra le finalità, informare i ragazzi sulle conseguenze dell’intensificarsi dell’effetto serra e delle variazioni climatiche, acquisire un "decalogo per ila scuola" che sintetizza i vari accorgimenti che ognuno può attuare per salvaguardare l’ambiente, elaborare infine una "brochure di sensibilizzazione" per diffondere la cultura delpartendo dai piccoli gesti quotidiani. Nel corso si parlerà di clima e cambiamenti ambientali, ...