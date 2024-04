Ciclismo | Parigi-Roubaix | al via assente il vincitore 2022 van Baarle

(Di domenica 7 aprile 2024) IldellaDylan vannon è partito per l’edizione del 2024. L’olandese risultaa causa di un indisposizione, annunciata dalla squadra poco prima del via. Il team Visma-Lease, che già ha dovuto fare i conti con il forfait di Van Aert e Jorgeson, vive un’altra situazione difficile e rinunciare ad un terzo corridore. In gara l’altro olandese, Mathieu Van der Poel, quinel 2023 e pronto a ripetersi. SportFace.

