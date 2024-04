Ciclismo Le sfide dei brianzoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Domenica di gare per le formazioni brianzole giovanili e dei dilettanti. Fari puntati soprattutto sull’Unione Sportiva Biassono della categoria allievi. La squadra del momento, capace di vincere con Simone Pesenti e Filippo Colella i due primi appuntamenti della stagione, è attesa al via del Gran Premio Resistenza che si svolgerà a Castelletto Sopra Ticino in provincia di Novara. Sulle strade del piemonte ci sarà anche la pattuglia del Velo Club Sovico e i ragazzini della Salus Seregno che però disputeranno la prova riservata alla categoria Esordienti. In Lombardia si gareggia nel Bresciano, precisamente a Lodetto di Rovato nel tradizionale Gran Premio Frazioni per esordienti e allievi. Tra i papabili per la vittoria i ragazzi della Giovani Giussanesi, della società Brugherio Sportiva, dello Sport Club Mobili Lissone e del Pedale Arcorese. Sempre in Piemonte, la classica Novara-Suno ...