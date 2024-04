Ciclismo | la gara dei giovanissimi sul ciclodromo Alfredo Martini

Pontassieve , 6 aprile 2024 - Torna in primavera nel rispetto della tradizione la doppia manifestazione ciclistica giovanile sul circuito di Pontassieve . L’appuntamento organizzato dalla Società ... (sport.quotidiano)

Il campionato provinciale degli esordienti a Medolla è l’unico appuntamento del ciclismo sulle strade modenesi nel primo intenso weekend del mese d’aprile. Domani per gli Under 23 è in programma la ... (sport.quotidiano)