Ciambellone allo yogurt | la ricetta è della nonna È meraviglioso e ha solo 180 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo mangiato amo servire a tavola anche un buonissimo dolce fatto in casa. Un dolce che piace a tutta la famiglia è ilche è unae fa assaporare a tutti un gusto eccezionale. La consistenza è morbidissima e si può mangiare in qualunque momentogiornata. Dopo il primo assaggio mi chiedono sempre il bis e lo preparo molto spesso anche perché i procedimenti sono facili e veloci. Per rendere tutto più semplice è disponibile la videoa fine pagina. Questolo mangio anche quando sono a dieta perché non appesantisce lo stomaco. Il risultato che porto a tavola è quello di un dolce fatto in casa soffice, profumato e buonissimo. In meno di un’oretta lo faccio assaggiare ad ...