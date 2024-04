“Chiediamo un intervento del Viminale” Infermiere aggredite | la rabbia del personale sanitario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) La Spezia, 7 aprile 2024 – Se la sono vista brutta. E alle ferite fisiche riportate nella brutale aggressione patita, si sommano oggi la paura e l’umiliazione che inevitabilmente si accompagnano alla consapevolezza di essere esposti a situazioni di potenziale pericolo proprio sul luogo di lavoro. E non un luogo di lavoro qualsiasi, ma la corsia di un ospedale. Teatro dell’ennesimo pestaggio ai danni del, la sala d’aspetto del pronto soccorso del Sant’Andrea della Spezia. I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì, quando un paziente in attesa di essere visitato comincia a dare in escandescenze, scagliandosi contro una parente che lo ha accompagnato. In sua difesa intervengono duedel reparto. Sono loro ad avere la peggio: una viene violentemente schiaffeggiata, l’altra, arrivata per soccorrere la collega, ...