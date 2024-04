Chiara Ferragni | gli abiti del suo brand fino al 60% in meno negli outlet

Fedez, dopo la rottura con Chiara Ferragni , si è concesso una vacanza a Miami e ha portato con sé i figli, Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale, invece, è rimasta in Italia in compagnia delle ... (open.online)

Ancora cattive notizie per Chiara Ferragni ed il suo impero. Secondo un recente sondaggio , condotto da Obiettivo Effe e commissionato dall'Università Milano -Bicocca per l'iniziativa dedicata ... (ilgiornaleditalia)

Biagio Antonacci smonta Fedez La frecciatina non passa inosservata - Biagio Antonacci si è raccontato in un'intervista a Repubblica per presentare il suo nuovo album L'inizio, dopo ben 5 anni di assenza. Proprio in questa occasione ha voluto raccontare proprio il suo p ...msn

Ferragni vita da single: avvistata a cena a Brescia. Con chi era - Durante il suo periodo offline dai social, Chiara Ferragni è stata avvistata a cena a Brescia. L'influencer era senza figli ma non da sola.gossipetv

Che Tempo che Fa, Fabio Fazio stasera (ancora) assente: cosa è successo e quando torna - Stasera in tv, domenica 7 aprile, torna Che Tempo che Fa ma non ci sarà Fabio Fazio. Dopo la pausa del programma di canale Nove per le vacanze di Pasqua, CTCF tornerà in onda ...ilmessaggero