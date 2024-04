(Di domenica 7 aprile 2024) I due militari, in servizio nella Compagnia di Eboli, sono deceduti a seguito di un incidente avvenuto nella notte a).

Commozione, incredulità, immane tristezza. È ciò che si respira a Campagna e nella compagnia di Eboli guidata dal capitano Greta Gentili, per la tragedia che si è... (leggo)

I carabinieri Francesco Ferraro e Francesco Pastore sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto nel Salernitano (notizie.virgilio)

Chi erano Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i carabinieri morti nell’incidente a Campagna (Salerno) - I due militari, in servizio nella Compagnia di Eboli, sono deceduti a seguito di un incidente avvenuto nella notte a Campagna (Salerno) ...fanpage

Greta Zuccarello, chi è il fidanzato della ballerina e concorrente de L’isola dei Famosi - Greta Zuccarello, chi è il fidanzato della concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che prenderà il via su Canale 5 lunedì 8 aprile 2024 Ricordiamo che la conduzione del reality show è ...tag24

Chi erano i carabinieri Francesco Ferraro e Francesco Pastore, morti nello schianto in provincia di Salerno - I carabinieri Francesco Ferraro e Francesco Pastore sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto tre auto a Campagna in provincia di Salerno ...notizie.virgilio