Che tempo che fa | stasera in onda con le repliche | quando tornano le nuove puntate

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 7 aprile 2024) Cheche fa torna in prima serata dopo la pausa per le vacanze di Pasqua domenica 7 aprile. Inperò c’è una puntata di Best of, con le interviste più amate della stagione. Nessun nuovo ospite dunque, Fabio Fazio prende un’altra settimana di pausa: i fan che aspettano ledovranno attendere. Scopriamo insieme cosa sarà possibile rivedereandranno ini nuovi episodi di Cheche fa. Cheche fa, gli ospiti (in replica) di7 aprile, domenica 7 aprile 2024, torna insul Nove, in prima serata, Cheche fa, sotto la guida di Fabio Fazio. Ad essere trasmesse però non saranno le ...