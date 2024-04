Che Tempo che Fa non va in onda oggi | domenica 7 aprile 2024 | perchè? Il motivo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 7 aprile 2024), sul canale NOVE, e in streaming su discovery+, non andrà inil consueto appuntamento con “CheChe Fa”, programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ecconon andrà inil programma di Fabio Fazio.Cheche Fa non va in? “CheChe Fa”, seguitissimo talk show che va intutte lesera sul Nove non andrà innemmeno questa ...