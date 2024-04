Certaldo | vietato mollare I viola vogliono continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Rinvigorito dagli ultimi risultati positivi prima della sosta di Pasqua iè chiamato questo pomeriggio ad andare ancora una volta oltre i propri limiti. Nella quintultima giornata del girone D di Serie D, infatti, ivaldelsani saranno di scena alle 15 allo Stadio di Acquaviva di San Marino contro la Victor, formazione che con i suoi 50 punti è quinto in classifica, in piena zona play-off. Tuttavia nelle ultime due giornate i ’titani’ sono incappati in altrettante sconfitte contro Progresso in casa e Sammaurese in trasferta, due compagini che come ilstanno lottando per non retrocedere. Tra l’altro già all’andata la squadra di Alberto Ramerini fu capace di battere i più quotati avversari con il risultato di 1-0. Curiosamente oggi non saranno presenti in panchina ne Ramerini, fermato per un turno dal giudice ...