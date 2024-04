Cento musicisti sul palco a Nembro per la giornata internazionale del jazz - IL PROGRAMMA. Il concerto del 30 aprile al Modernissimo concluderà un mese di iniziative nel segno di Trovesi dedicate al genere musicale: dalle lezioni concerto nelle scuole a seminari, mostre ...ecodibergamo

Una Messa in musica per Padre Lino - Un modo per continuare a trasmettere il messaggio di pace di Padre Lino, apostolo della carità, attraverso una musica composta per celebrare i Cento anni dalla sua morte.gazzettadiparma

Avvio con ritmo per le celebrazioni del centenario di Padre Lino alla Certosa - Un'armonia di musica e voci ha accompagnato l'avvio delle celebrazioni della città di Parma per i Cento anni dalla morte di Padre Lino Maupas. Il suono melodico della SGG Band, Gruppo Corale San Giova ...gazzettadiparma