(Di domenica 7 aprile 2024) Nella terza puntata del Serale di23, per il guanto di sfida tra prof, Alessandrae Rudysi sono trasformati ine hanno interpretato i suoi successi.Deha videoto inla cantante: "Hai visto in che condizioni sono?". La sua

Anna Pettinelli - Amici 2024 Continua su Canale 5 il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto ... (davidemaggio)

Anna Pettinelli - Amici 2024 Continua su Canale 5 il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare minuto ... (davidemaggio)

Amici 23, il guanto di sfida tra i prof è tutto da ridere. come sempre oltre alle esibizioni degli allievi che in un clima di crescente tensione si sfidano con esibizioni tiratissime, ci sono anche ... (caffeinamagazine)

La giuria formata da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi ha deciso l'eliminato - Nella terza puntata del serale di Amici 23 è proseguita la sfida a squadre guidate dai professori, giudicata dai tre giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. La prima manche è in ...gazzetta

Celentano e Zerbi imitano Annalisa ad Amici 23, Maria De Filippi la chiama in diretta: la sua reazione - Nella terza puntata del Serale di Amici 23, per il guanto di sfida tra prof, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si sono trasformati in Annalisa e hanno ...fanpage

Amici 23, Emanuel Lo scrive a Lucia dopo l'eliminazione dal Serale: "Un talento immenso" - La dolce dedica di Emanuel Lo per la sua ormai ex allieva ad Amici 23. Lucia Ferrari è la quinta eliminata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. A c ...comingsoon