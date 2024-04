Celebrata a Tarcento la Fieste de Patrie dal Friul

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 7 aprile 2024) Un cielo celeste, come la bandiera deli, e un sole dorato, come la sua aquila, hanno accompagnato l’affollata 47^ edizione delladedal Friûl, ospitata da, domenica 7 aprile. L’evento – organizzato quest’anno ada Comune, Regione Autonomai-Venezia Giulia e Agenzia regionale per la linguaana – ARLeF, in collaborazione con l’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” – è cominciato con la deposizione, da parte delle autorità, di un omaggio floreale al cippo commemorativo dedicato a Chino Ermacora, sul colle di Sant’Eufemia, nella frazione di Segnacco. Giunte poi in piazza Libertà hanno assistito al tradizionale alzabandiera della bandiera deli, accompagnato dalla Banda musicale ex alpini di Coia ...