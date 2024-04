Castellammare di Stabia | Maxi sequestro Oltre 25 chili di stupefacenti | 3 arresti Blitz al “Savorito

(Di domenica 7 aprile 2024)DI: armi e droga murate nelle pareti come a Caivano,dei Carabinieri.25di, 3al “”. La droga murata nelle pareti, il modello Caivano esportato anche adi. I carabinieri della compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno passato al setaccio

Tre medici risultano indagati per il decesso di un neonato , dopo poco più di un mese di agonia, avvenuto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia . Poco più di un mese di agonia in ... (2anews)

Protesta per il pronto soccorso di Boscotrecase ancora chiuso - "In occasione della giornata mondiale della salute abbiamo tenuto una iniziativa simbolica davanti ai cancelli del pronto soccorso di Boscotrecase, per chiedere ancora una volta la sua riapertura". (A ...ansa

Modica: “Il mio futuro Il Comune ci dia un campo per allenarci” - In conferenza stampa dopo la vittoria mister Modica e l'attaccante Rosafio. L'allenatore attacca l'amministrazione e lascia intendere che potrebbe non rinnovare ...tempostretto

Castellammare, blitz nel rione Savorito: 3 arresti e maxisequestro di armi e droga. Erano murate nelle pareti “come a Caivano” - Trovati in due abitazioni oltre 25 chili di sostanze stupefacenti con il logo “Narcos”, 2 pistole e centinaia di munizioni occultati nei muri ...quotidiano