Casoria | arrestati tre ladri d’appartamento Entravano in casa con la “chiave topolino”

(Di domenica 7 aprile 2024) Erano riusciti a introdursi in un’abitazione die a svaligiarla grazie a unauniversale chiamata convenzionalmente “”. Qualcosa però è andato storto. Dopo alcune segnalazioni di sospetti dell’autovettura su cui viaggiavano, i carabinieri della locale compagnia li hanno. Sono finiti così in manette tre uomini di 36, 48 e 52 anni gravemente L'articolo Teleclubitalia.

Casoria: “Topolino” per aprire qualsiasi porta con un cilindro europeo. Il trucco di 3 persone arrestate dai Carabinieri - Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Poggioreale hanno arrestato tre persone, di 36, 48 e 52 anni, perché gravemente indiziati di furto in abi ...lamilano

Casoria, furto in appartamento con la chiave “Topolino” che apre tutte le porte: arrestati - Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Poggioreale hanno arrestato tre persone, di 36, 48 e 52 anni, perché gravemente indiziati ...ilmattino

Usano il ‘Topolino’ per il furto in casa, 3 arresti a Casoria - Usano il 'Topolino' per il furto in casa, 3 arresti a Casoria. Continuano i servizi dedicati a contrastare i furti. Ad essere beccati, ...internapoli