Carlotta Ferlito aggredita a Milano | molestie e sputi | il racconto | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024)sempre più invivibile? Sono sempre più numerose le denunce che riguardano un clima pessimo nel capoluogo lombardo. Ieri dai social ne è arrivata una di una ex campionessa italiana.ha infatti pubblicato unsu TikTok nel quale ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione. Mentre camminava per le strade di, in pieno giorno, l’ex ginnasta è stata avvicinata da due ragazzi in motorino, che dopo un gentile e sorridente rifiuto della, hanno reagito sputandole addosso. Ildi“Mi fermano due soggetti in motorino e mi chiedono l’Instagram. In questi casi se rispondi male non puoi sapere come reagiranno, quindi ho sorriso e ho detto ‘Domani mattina ve lo do’. Nel ...