Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | porte aperte dei palazzi Reali

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 7 aprile 2024) Ogni decisione presa da Recomporta una reazione notevole tanto da parte del pubblico quanto da parte dei tabloid. Un concetto scontato, certo, ma la situazione è nettamente peggiorata da quanto il mondo ha scoperto della sua malattia. Il sovrano è costantemente sotto la lente d’ingrandimento, sia per ciò che fa ma soprattutto per tutto ciò cui è costretto a rinunciare. Da una parte si legge di una sua reazione positiva alle cure, con tanto di gran voglia di tornare alle proprie attività ufficiali. Dall’altra, invece, si riporta come il suo stato sia ben peggiore di quanto Buckingham Palace lasci trapelare. L’ultima notizia riguarda la sua scelta di aprire ledi ben due residenze della Famiglia Reale. Una svolta storica, che entusiasma e genera polemiche allo stesso tempo. L’evoluzione della Famiglia Reale Una mossa che non ha precedenti, ...