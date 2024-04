Carabinieri morti in incidente | NSC | «Siamo addolorati Esami tossicologici su conducente Range Rover | se positiva pronti a costituirci parte civile»

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di domenica 7 aprile 2024) «sgomenti,, non esistono parole tali per descrivere il sentimento che ci pervade alla notizia della tragica morte in servizio di due giovanissimi colleghi, il maresciallo Francesco Pastore di 25 anni, originario di Manfredonia e l’appuntato scelto Francesco Ferraro di Montesano Salentino. Ferito anche un terzo militare, Paolo Volpe, attualmente ricoverato in prognosi riservata e a cui facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione». Lo dichiara Michele Capece, segretario generale aggiunto del Nuovo Sindacato(NSC), in merito al tragicostradale che ha coinvolto i militari tutti in servizio presso la stazione di Campagna. «Si è trattato di una tragica fatalità – spiega – sulla quale però potrebbero pendere delle responsabilità che stiamo accertando. I colleghi stavano ...