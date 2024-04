Caporalato | la Giorgio Armani operations sotto amministrazione giudiziaria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 7 aprile 2024) Con una decisione destinata a suscitare polemiche, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’per laspa. La società si occupa di progettare e produrre abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda. Il decreto giudiziario arriva a seguito di un’inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone, e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano, che però non coinvolgerebbe in prima persona i vertici della società. Tramite l’indagine i magistrati hanno portato alla luce un presunto sfruttamento del lavoro, attraverso l’utilizzo di opifici abusivi negli appalti per la produzione di capi di abbigliamento. Lo sfruttamento avveniva anche grazie al ricorso a manodopera cinese pagata in nero. I ...