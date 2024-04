Caos in Supercoppa di Turchia | Fenerbahce schiera la U19 | subisce gol al 1? e abbandona il campo

(Di domenica 7 aprile 2024)totale inditra Galatasaray e. La squadra giallonera, come è noto, per protesta contro la federcalcio turca hato la formazione U19 per questa partita che assegna un trofeo contro gli eterni rivali. Il tutto perché aveva chiesto, dopo i recenti fatti e l’aggressione subita dai giocatori a Trabzon, un arbitro straniero, ma la richiesta non è stata accontentata. Oggi nella partita inneutro si sono presentati i giovanissimi ragazzi della U19 e dopo un minuto era già 1-0 in virtù del gol di Icardi. A quel punto, e questo non era atteso, i giocatori hannoto il terreno di gioco e la partita è stata interrotta. Ne sapremo di più nei prossimi minuti. SportFace.

