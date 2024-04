Camper | area al lago Cinque nuovi posti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Viaggiano su gomma, mossi da motori termici, ma sono considerati attori della mobilità sostenibile. Sono i veicoli per il turismo itinerante che ora, a Montepulciano, possono trovare una nuovaattrezzata per la sosta, presso il, Riserva naturale della Regione. Il contesto è altamente ecologico, istalli si trovano a pochi passi dalle sponde del ’Chiaro’, così chiamato per la limpidezza delle sue acque, rispondendo pienamente alle aspettative dei viaggiatori che mettono in primo piano i valori ambientali. Grande la cura progettuale dedicata alla nuova struttura: ingresso automatizzato digitale, bagni con zona lavaggio stoviglie, wc e docce accessibili; e poi colonnine dell’acqua pubblica (due) e per la ricarica elettrica (quattro), pozzetti per lo scarico delle acque reflue e servizio wi-fi. I ...