Calzona può restare al Napoli | la nuova idea di De Laurentiis | scottato dal precedente di Rudi Garcia

(Di domenica 7 aprile 2024) Il nuovoinizia a prendere forma, col presidente Aurelio Deche ha deciso di non perdere tempo per iniziare ad impostare quella...

Jacobelli : “Ritengo che la volata per i posti nella prossima Champions League, sperando che l’Italia possa iscrivere cinque squadre, si deciderà solo all’ultima giornata” Per fare il punto della ... (terzotemponapoli)

Marte Sport Live – Fedele : “Calzona? Mette i giocatori fuori ruolo , Raspadori non può fare l’esterno!” Il dirigente sportivo, Enrico Fedele , è intervenuto in diretta … L'articolo Fedele : “Calzona? ... (forzazzurri)

Khvicha Kvaratskhelia pronto a torna re titolare contro il Monza: buone notizie per il mister Francesco Calzona . La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha evidenziato l’importanza di Khvicha ... (napolipiu)

Napoli, l'Europa League è l'ultimo obiettivo: Per giunta, il destino di Calzona è segnato, secondo gli accordi con De Laurentiis all'inizio dell'... Restando al presente che cosa può fare ancora il Napoli Gira l'opinione secondo la quale, con una ...

Natan titolare al posto di Juan Jesus, Calzona ci sta pensando (Corrmezz): ... al momento è in vantaggio Juan Jesus ma non è da escludere che Calzona rispolveri l'ex difensore del Red Bull Bragantino . Natan può già lasciare il Napoli, bastano 6 milioni per una plusvalenza (...