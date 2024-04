Calzona | “Il Napoli deve credere di andare in Champions”

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFrancescocrede ancora a unin: “Ci dobbiamo, assolutamente. Ilpuntare al massimo degli obiettivi: sappiamo che non è facile, ma non possiamo accontentarci. Ilè quello del secondo tempo, l’ha dimostrato l’anno scorso, a tratti anche quest’anno”, spiega l’allenatore dei campioni d’Italia dopo il successo a Monza. “È solo una questione di durare il più possibile: il primo tempo di oggi mi ha fatto arrabbiare tantissimo, con nessuna soluzione da offrire per chi aveva la palla. Io chiedo proprio il contrario, di giocare a pochi tocchi lontano dalla porta. Poi negli ultimi 30 metri non condiziono nessuno. Nel secondo tempo ci siamo mossi, come avevamo preparato in settimana e abbiamo fatto il ...

