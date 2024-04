Caldo Francia Sabato 6 Aprile 2024 infranti diversi record

Roma - In un'inverno europeo fuori dagli schemi, la Spagna e la Francia sono teatro di temperature estive eccezionali per il mese di Gennaio , con segnalazioni di picchi superiori ai 30°C . Il 25 ... (abruzzo24ore.tv)

Meteo: preoccupazione per violenti temporali dopo il Caldo africano - Il meteo in Italia sta per subire un’importante variazione, con l’arrivo di un anticipo d’estate che si farà sentire a partire da questo fine settimana. Le temperature potrebbero superare i 30°C in al ...informazione

Meteo - Perturbazione a inizio settimana, rischio forti temporali e nubifragi, ecco le regioni più esposte. - Intenso fronte atlantico scaccerà il Caldo africano su parte della Penisola con pioggia e temporali, anche forti.3bmeteo

Caldo anomalo in Francia, bagnanti in spiaggia ad Arcachon - Molte persone approfittano di un picco di calore nel bacino di Arcachon, in Gironda. Le temperature sono superiori a 25 C nella maggior parte ...notizie.tiscali