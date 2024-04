Calciomercato Milan – Sesko piace al Barcellona | ma ci sono due ostacoli

Gianluca Di Marzio , esperto di Calciomercato , ha fatto il nome dei quattro attaccanti che il Milan starebbe seguendo per la prossima stagione (pianetamilan)

Albert Gudmundsson , calciatore del Genoa ed obiettivo di Calciomercato del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro (pianetamilan)

Come stanno Milan e Viviani dopo le cadute alla Roubaix: il responso degli accertamenti - Giornata da dimenticare per due grandi protagonisti del ciclismo italiano a tutto tondo come Elia Viviani e Jonathan Milan, costretti a ritirarsi nelle battute iniziali della Parigi-Roubaix 2024 a cau ...oasport

Buone notizie per il Milan: può accadere nel Derby contro l’Inter - Il Milan sorride perchè già ad aprile può raggiungere un obiettivo importante. Ciò però dipende anche dai risultati delle altre squadre.spaziomilan

Nicolò Zaniolo sempre più vicino al ritorno in Serie A - Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Serie A nella prossima sessione estiva di Calciomercato. L’ex Roma è un obiettivo concreto del Napoli di Aurelio De Laurentiis, che sta pensando ad un’importante ...sportal